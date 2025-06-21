درة بالحجاب في كواليس تصوير فيلمها الجديد "الست لما"

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من كواليس تصوير فيلمها الجديد "الست لما"، والذي تشارك في بطولته إلى جوار النجمة الكبيرة يسرا.

وعلقت درة على الصور التي ظهرت خلالها مرتدية الحجاب "شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.