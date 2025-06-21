إعلان

درة بالحجاب في كواليس تصوير فيلمها الجديد "الست لما"

05:36 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    درة
  • عرض 4 صورة
    درة
  • عرض 4 صورة
    درة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من كواليس تصوير فيلمها الجديد "الست لما"، والذي تشارك في بطولته إلى جوار النجمة الكبيرة يسرا.

وعلقت درة على الصور التي ظهرت خلالها مرتدية الحجاب "شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

درة الست لما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"