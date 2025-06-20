كتبت- منى الموجي:

يواصل فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" حضوره على الساحة السينمائية الدولية، من خلال مشاركته في عدد من المهرجانات في العالم العربي وأوروبا.

بدأ عرض الفيلم في 22 دار عرض تحت اسم "unseen cinema " في كينيا خلال شهر يونيو، كما تم عرضه مساء أمس الخميس ضمن فعاليات مهرجان سفر للأفلام بالمملكة المتحدة في مدينة هال بسينما Hull Independent، كما سيعرض أيضا في العاصمة البريطانية لندن يوم 27 يونيو بسينما Barbican 1، ضمن برنامج المهرجان الذي يحتفي بصوت السينما العربية المستقلة.

أقيم للفيلم عرضين بمدينة مانشستر يوم 11 يونيو على مسرح Contact، ومدينة بليمو يوم 13 يونيو بمركز Plymouth Arts.

عُرض الفيلم لأول مرة في المغرب ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، إذ يتنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كما ينافس الفيلم رسميًا في مهرجان عمّان السينمائي الدولي في دورته السادسة، والذي يُعد أحد أبرز المنصات المخصصة للأعمال الأولى في المنطقة، إذ يشارك الفيلم ضمن المسابقة الرسمية التي تكرّس الضوء على التجارب الجديدة والمبتكرة.

كان الفيلم حصد مؤخرًا تنويهًا خاصًا من لجنة التحكيم خلال مشاركته في مهرجان Human Fest في إسبانيا، في إشارة إلى ما يحمله من حس إنساني عالٍ ومعالجة فنية متميزة لقضاياه.

يُذكر أن فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" لاقى استحسانًا نقديًا منذ انطلاقته الأولى، لما يقدّمه من قضية اجتماعية شائكة من خلال شقيقتين فلسطينيتين، وفاز بالعديد من الجوائز في العديد من المهرجانات حول العالم.

فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار، يكشف العلاقة بين شقيقتين يترك لهما والدهما مبلغًا ضخمًا من المال، ويحاولان معًا الوصول لخطة متقنة للهروب بالمال قبل أن يكتشف شقيقهما الأمر إذ يحق له قانونًا الحصول على نصف الميراث.

الفيلم إنتاج مشترك بين شركة لاجوني للإنتاج السينمائي لشاهيناز العقاد ومؤسس ومدير فني لأيام سينما فلسطين حنا عطا الله ورونزا كامل من خلال شركتهما August Films بالإضافة إلى روشناك بهشت نجاد من خلال شركتها الإنتاجية In Good Company Films، كما تتولى توزيعه شركتي لاجوني للإنتاج السينمائي.