إيرادات الأحد.. "المشروع X" يتفوق على "ريستارت" و"سيكو سيكو" الثالث

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 3 أفلام، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، وحققت أمس الأحد 1 يونيو 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و327 ألفا و779 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X، المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و8 آلاف و926 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثاني، محققا 2 مليون و1376 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثالث لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 317 ألفا و477 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.