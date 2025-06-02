في 4 أيام.. إيرادات "ريستارت" تتجاوز 11 مليون جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 29 مايو، فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم في يومه الرابع الأحد 1 يونيو إيرادا بلغ 2 مليون و1376 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 11 مليونا و40 ألفا و331 جنيها.

فيلم ريستارت تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، إنتاج حسام حسني وأحمد بدوي، بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ميمي جمال، كما يشارك في العمل عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم: إلهام شاهين، شيماء سيف.

جدير بالذكر أن تامر حسني احتفل بالفيلم في عرض خاص أقيم في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور صنّاع "ريستارت" وعدد كبير من النجوم الذين حرصوا على تهنئته.

ويتنافس في دور العرض السينمائي 3 أفلام، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو.