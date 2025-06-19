عمرو يوسف يقتحم عالم الخيال العلمي بفيلم "موسم صيد الغزلان"

كتبت- منى الموجي:

تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة فيلم موسم صيد الغزلان والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد.

تدور أحداث الرواية في المستقبل وعالم الخيال العلمي وهي المرة الأولى التي يقدم فيها يوسف هذه النوعية من الأفلام.

العمل هو التجربة الإخراجية الأولى لمدير التصوير الشهير أحمد المرسي والتعاون الاول بين يوسف وأحمد مراد.

وفي بيان صحفي، عمرو عبر عن سعادته بالعمل مع الكاتب والسيناريست أحمد مراد، خاصة وأنها المرة الأولى التي يعملان فيها معا، وكونها التجربة الأولى لصديقه مدير التصوير الكبير أحمد المرسي.

وأكد يوسف أنه تحمس جدا للعمل لأنه يقتحم لأول مرة عالم الخيال العلمي، متمنيا أن تخرج التجربة بشكل مختلف وجديد على السينما المصرية.

وتابع عمرو "كما أثق أن المنتج تامر مرسي من خلال شركته سينرجي، سيوفر لهذه التجربة كل العناصر الإنتاجية والفنية التي ستساعد في وجود نوعية جديدة ومختلفة في السينما المصرية".

على صعيد آخر ينتظر عمرو عرض فيلمه درويش خلال شهر يوليو المُقبل، والذي يلعب فيه شخصية درويش المحتال الذي تحوله الصدفة لبطل شعبي .