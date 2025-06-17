طرح البرومو الرسمي لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة السقا وفهمي.. فيديو

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، والمقرر عرضه في السينمات يوليو المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة، البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الإعلان الرسمي لفيلم الصيف أحمد وأحمد .. استنونا يوم ٢ يوليو في جميع دور العرض".

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكنه يتعرض لحادثة سير ويفقد الذاكرة بعد عودته إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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