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أول تعليق من مينا مسعود بعد العرض الخاص لفيلم "في عز الظهر"

06:09 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شيرين رضا ومينا مسعود في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود واياد نصار
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود في العرض الخاص لفيلم في عز الضهر
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود ومدحت العدل
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وانوشكا
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وشيرين رضا
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كتب - معتز عباس:

أعرب النجم العالمي مينا مسعود عن سعادته بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "في عز الضهر" والذي أقيم أمس الإثنين، في إحدى قاعات السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

ونشر مينا صورًا له من العرض الخاص عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ليلة لا تصدق في العرض الأول لفيلمي الأول في السينما المصرية، في عز الضهر. اللحظة الأكثر فخرا في حياتي المهنية وواحدة من أصعب وأكثر رحلات حياتي نجاحًا".

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

الفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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في عز الضهر مينا مسعود جميلة عوض شيرين رضا
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