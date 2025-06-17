أول تعليق من مينا مسعود بعد العرض الخاص لفيلم "في عز الظهر"

كتب - معتز عباس:

أعرب النجم العالمي مينا مسعود عن سعادته بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "في عز الضهر" والذي أقيم أمس الإثنين، في إحدى قاعات السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

ونشر مينا صورًا له من العرض الخاص عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ليلة لا تصدق في العرض الأول لفيلمي الأول في السينما المصرية، في عز الضهر. اللحظة الأكثر فخرا في حياتي المهنية وواحدة من أصعب وأكثر رحلات حياتي نجاحًا".

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

الفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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