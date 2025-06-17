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صورة.. تركي آل الشيخ ينشر بوستر تشويقي لفيلم "7Dogs"

12:33 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

بوستر جديد لفيلم 7dogs

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كتب - معتز عباس:
يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لفيلم "7Dogs"، بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

ونشر تركي، بوستر تشويقي جديد لفيلم "7Dogs"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله أبطال العمل السينمائي.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في وقت سابق الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، الذي تم تصويره بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض.

فيلم 7Dogs بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

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تركي آل الشيخ 7dogs
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