10 يوليو.. طرح فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد

كتبت- منى الموجي:

ينتظر فريق فيلم "الشاطر" طرحه للجمهور، بعد انتهائهم من تصوير كافة مشاهده وبينها المشاهد الخارجية التي تم تصويرها في إحدى الدول الأوروبية.

الفيلم يشارك في بطولته: أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، محمد القس، مصطفى غريب، أحمد عصام، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 10 يوليو المقبل.

الفيلم تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للانتاج الفني محمد الشريف.

يشار إلى أن الفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطيرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه.



وكان الفنان أمير كرارة نشر مؤخراً صورا من الكواليس عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا" .

من ناحية أخرى، يستعد المنتج محمد الشريف لطرح أحدث أعماله السينمائية بعنوان "أوسكار عودة الماموث"، بالشراكة مع تريند، بعد أن قدم خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من الأفلام، أبرزها فيلم "ماكو".

وبدأ فريق فيلم "أوسكار عودة الماموث" عمليات الجرافيك الخاصة بالعمل، بعدما تقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025.

أوسكار - عودة الماموث فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "أوسكار عودة الماموث" طرحت في وقت سابق الإعلان الرسمي الأول له، والذى عكس لمحات مشوقة من الفيلم.