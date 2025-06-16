الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"

كتب - معتز عباس:

تصوير / نادر نبيل

انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود، والمقام حاليا بإحدى دور العرض السينمائي في مدينة 6 أكتوبر.

شهد العرض الخاص، حضور نجوم وأبطال فيلم "في عز الضهر" والتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

وصل العرض الخاص، بطل الفيلم مينا مسعود، والفنانة شيرين رضا والفنان إياد نصار، والفنان محمود حجازي، والفنانة هيدي كرم، الفنانة أنوشكا، الفنان مجدي كامل، الفنانة علا رشدي، والمخرج خالد يوسف.

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية، ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تتم على الأراضي المصرية، يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

الفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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