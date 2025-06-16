"كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" لـ أحمد العوضي

كتب - معتز عباس:

كشف المنتج أحمد السبكي، تفاصيل التعاقد مع النجم أحمد العوضي لفيلم "البوب" والمقرر تصويره الفترة المقبل.

ونشر السبكي صورة له مع كريم السبكي وأحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فيلم البوب، شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجم أحمد العوضي على بطولة فيلم أكشن ..كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور".

وأضاف: "حيث تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة..حيث تستعد الشركة لإبهار الجمهور العظيم".

وتابع: "ويجري الآن العمل على الإنتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار إستعداداً لبدء التصوير وسيتم الإعلان عن مخرج العمل وكافة التفاصيل الأخرى قريبا".

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