أحمد الفيشاوي يستعيد كواليس بوستر فيلم "رهبة"

كتبت- سهيلة أسامة:

استعاد الفنان أحمد الفيشاوي كواليس تصوير البوستر الدعائي لفيلم "رهبة"، الذي عُرض عام 2023.

ونشر "الفيشاوي" مجموعة صور جمعته بعدد من أبطال العمل، من بينهم مصطفى غريب، أحمد رمزي، ومحمود البزاوي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "كواليس تصوير بوستر فيلم رهبة ورا مصنع الكراسي".

وتدور أحداث فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" حول شخصية سيد رهبة، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة بذكائه وشجاعته، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد تعرضه لحادث أليم.

وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد الفيشاوي كل من: نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودي محمد القس، محمود البزاوي، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، ياسر الطوبجي، وأحمد رمزي، والفيلم من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.

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