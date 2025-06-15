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قبل عرض 7Dogs.. كيف روج تركي آل الشيخ للفيلم؟

10:35 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بوستر فيلم 7Dogs
  • عرض 3 صورة
    بوستر فيلم 7Dogs
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كتب - معتز عباس:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الترويج لفيلم 7Dogs بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

ونشر تركي بوستر منفرد للنجم كريم عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قبل عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية كتب على صفحته مؤخرًا: "الحمد لله… تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

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كريم عبدالعزيز 7dogs تركي ال الشيخ
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