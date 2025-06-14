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آخر أعمال سميحة أيوب.. فيلم "ليلة العيد" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على "شاهد"

10:56 م السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بوستر فيلم ليلة العيد
  • عرض 4 صورة
    بوستر فيلم ليلة العيد
  • عرض 4 صورة
    سميحة ايوب فيلم ليلة العيد
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كتب - معتز عباس:

أعلن المنتج أحمد السبكي تصدر فيلم "ليلة العيد - ثورة النساء" قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "شاهد".

ونشر السبكي بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فيلم ليلة العيد يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على شاهد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة سميحة أيوب، فيلم "ليلة العيد" الذي عرض عام 2024، وشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين.

فيلم "ليلة العيد"، بطولة يسرا، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، نجلاء بدر، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، سميحة أيوب، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.

سميحة أيوب ليلة العيد
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