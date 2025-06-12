منى زكي تتعاون مع كاملة أبو ذكري وشاهيناز العقاد في فيلم "رزق الهبل"

كتبت- منى الموجي:

تستعد النجمة منى زكي للتعاون مع المخرج كاملة أبو ذكري في فيلم جديد، يجمعهما بعد ١٩ عاما إذ سبق وقدما معا فيلم "عن العشق والهوى" عام ٢٠٠٦.

الفيلم من إنتاج المنتجة شاهيناز العقاد، التي أكدت في بيان صحفي أنه يتم حاليا عقد جلسات عمل مكثفة والتحضيرات لفيلم يحمل عنوان مؤقت "رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي.

واشارت إلى أنه من المقرر بدء تصوير الفيلم قريبا فور الانتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير على أن يتم عرضه خلال العام الجاري.

ويعد الفيلم هو التعاون الثالث الذي يجمع بين منى زكي والمنتجة شاهيناز العقاد بعد فيلم "رحلة ٤٠٤" و"أعز الولد" والذي سجل حضورا خاصا لمنى زكي ضمن أحداثه.

بالاضافة إلى أنه عودة لـ منى زكي للأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي، مثل أدوارها في "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي" و"من ٣٠ سنة" و"العنكبوت"، إذ تدور أحداث الفيلم الجديد في إطار اجتماعي كوميدي.