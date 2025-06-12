"هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3

كتب - معتز عباس:

شوق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية متابعيه والجمهور، لكواليس من تحضيرات فيلم الفيل الأزرق 3.

ونشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه مع المخرج أحمد مراد، المنتج أحمد بدوي، الكاتب مروان حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الفيل الازرق هيكون نار".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن في فبراير 2025، عن مشروع فيلم "الفيل الأزرق 3"، وذلك بعد اجتماع جمعه بصُناع العمل.

ونشر "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" صورة تجمعه بالمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، والمنتج أحمد بدوي، وعلق عليها قائلًا: "اجتماع مثمر مع المخرج الكبير مروان حامد، والكاتب العزيز أحمد مراد، وأخي العزيز المنتج أحمد بدوي، ترقبوا 'الفيل الأزرق 3' بشكل مختلف وعالمي".

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