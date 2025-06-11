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جورجينا ولا ياسمين.. عصام السقا ينشر مشهد من فيلم "المشروع X"

10:57 م الأربعاء 11 يونيو 2025

عصام السقا

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عصام السقا متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو من مشاركته في فيلم "المشروع X".

ونشر عصام السقا، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وهو يتحدث مع أحمد غزي عن الأفضل "جورجينا ولا ياسمين"، ليرد عصام: "كريستيانو رونالدو".

احتل فيلم المشروع X المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و114 ألفا و741 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

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عصام السقا جورجينا بيتر ميمي انستجرام عصام السقا
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