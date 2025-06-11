طرح البوستر الرسمي لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة السقا وفهمي.. صورة

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، المقرر عرضه في السينمات شهر يوليو المقبل.

ونشرت الشركة بوستر الفيلم، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "استنوا فيلم احمد واحمد بطولة أحمد وأحمد 2 يوليو في جميع دور العرض".

يذكر أن هذه أول مرة يلتقي أحمد السقا وأحمد فهمى في فيلمًا سينمائيا وجها لوجه، بعد تعاونهما كضيوف شرف، حيث ظهر أحمد فهمي كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" للنجم أحمد السقا، كما شارك أحمد السقا في فيلم "عصابة الماكس" كضيف شرف.

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