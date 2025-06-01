انتهاء تصوير "تحت الطلب".. فيلم سليمان عيد الأخير

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن فريق عمل فيلم "تحت الطلب" الانتهاء رسميًا من تصوير مشاهد الفيلم، والذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين، ويُعد آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان الراحل سليمان عيد.

ونشر الفنان محمد توب صورة من كواليس التصوير عبر حسابه، وعلق قائلًا: "في رعاية ربنا... فركش فيلم تحت الطلب. بطولة أستاذي سامح حسين، والنجم الجميل عم سليمان عيد، الله يرحمه، ومجموعة كبيرة من الممثلين. ربنا يوفقنا، والفيلم يكون حلو (تحت الطلب) إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام حامد، إخراج هاني حمدي".

ينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين متباينتين في المفاهيم والرؤى حول الوجود.

ويشارك في بطولة العمل: سامح حسين، سارة الدرزاوي، سليمان عيد، سهيلة الأنور، محمد رضوان، لبنى الشيخ، يوركا، محمد صفاء، ومحمد مصطفى، الفيلم من تأليف وإخراج هاني حمدي، ومن إنتاج أحمد السبكي.

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