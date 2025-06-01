كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 3 أفلام، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، وحققت أمس السبت 31 مايو 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و892 ألفا و484 جنيها، موزعة على النحو التالي..

ريستارت

احتل فيلم "ريستارت" المركز الأول، متصدرا إيرادات شباك التذاكر، محققا 2 مليون و285 و295جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

المشروع X

وجاء في المركز الثاني فيلم المشروع X، بعد تحقيقه 2 مليون و271 و645 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثالث لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 335 ألفا و544 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.