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السقا وفهمي يحتفلان بانتهاء تصوير فيلمهما "أحمد وأحمد" (فيديو)

06:12 م الجمعة 09 مايو 2025

السقا وفهمي

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القاهرة- مصراوي:

انتهى فريق فيلم "أحمد وأحمد" من تصوير كافة المشاهد المتبقية لهم في العمل، واحتفلوا قبل ساعات، بتقطيع "التورتة" وسط حضور نجومه وصنّاعه.

ونشر المخرج أحمد نادر جلال عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو من احتفال فريق الفيلم بانتهاء التصوير وتوسط النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي لتقطيع التورتة.

فيلم أحمد وأحمد تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، إشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أحمد بدوي، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، حاتم صلاح، رشدي الشامي، إلى جانب ظهور فنانين كضيوف شرف، وتدور أحداث العمل في إطار من الكوميديا، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى المُقبل.

أحمد السقا أحمد فهمي أحمد وأحمد
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