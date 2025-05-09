مركز السينما العربية يناقش السينما الفلسطينية بمهرجان كان السينمائي

كتبت- منى الموجي:

تحت عنوان "السينما الفلسطينية تحت المجهر"، يسلط مركز السينما العربية بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني وسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي، الضوء على السينما الفلسطينية من خلال ندوة يحضرها مجموعة من الأسماء البارزة في صناعة السينما الفلسطينية وذلك يوم الجمعة 16 مايو من الساعة 10 حتى 11 صباحًا على المسرح الرئيسي.

الندوة التي تُديرها ميلاني جودفيلو مراسلة السينما الدولية في موقع Deadline، تستعرض تاريخ السينما الفلسطينية منذ عام 1953 ودورها في توثيق الهوية والحدود، وتطرح التساؤلات حول ما إذا كانت السينما يمكنها فعلا أن تُحدث فرقًا في فهم العالم للقضية؟ وما هي استراتيجيات التسويق للأفلام التي تُنتَج في زمن يشهد انقسام حاد في الآراء؟

يتحدث في الندوة كل من المخرج الفلسطيني ركان مياسي، المخرجة والممثلة شيرين دعيبس، الكاتبة والباحثة السينمائية اللبنانية رشا سلطي، والمخرجة والمنتجة مي عودة مؤسسة شركتي Odeh Films / Mayana Films، مدير برامج مؤسسة الفيلم الفلسطيني محمد الجبالي، الكاتب والمنتج والمخرج رشيد مشهراوي مؤسس صندوق مشهراوي للأفلام لتطوير السينما والسينمائيين في غزة.