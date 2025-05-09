السبت.. المركز القومي للسينما ينظم عرضا جديدا لنادي السينما المستقلة في مركز الهناجر للفنون

ينظم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة في القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 10 مايو وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن العرض عددا من الأفلام القصيرة والمستقلة وهي الفيلم الروائي القصير العقل للمخرج بلال العربي، والفيلم الروائي القصير ضمير للمخرجة أميرة هاني، والفيلم التسجيلي حلوان ليه للمخرج مارتن موريس.

ويعقب العروض ندوة لمناقشة الأفلام يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي وذلك بحضور صناع الأفلام المعروضة.

يأتي هذا النشاط في إطار حرص المركز القومي للسينما على دعم وتشجيع شباب المبدعين وفتح نافذة دائمة لعرض ومناقشة أعمال السينما المستقلة بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والسينمائي المصري.

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقام شهريا بتنظيم من المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.