"شكرا لأنك تحلم معنا" يحصل على جائزتين في مهرجاني مالمو وبيروت

كتبت- منى الموجي:

حصل فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" مساء أمس الأحد 4 مايو على جائزتين الأولى من لبنان والأخري من السويد، إذ فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في المسابقة الدولية للدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، ونال جائزة أفضل سيناريو للكاتبة والمخرجة ليلي عباس من مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 15 بالسويد.

وعبرت المنتجة شاهيناز العقاد، المشاركة في إنتاج وتوزيع الفيلم، في بيان صحفي عن سعادتها بحصول الفيلم على جائزتين من مهرجانين مهمين في لبنان والسويد.

وأضافت " لقد سعدت بالمشاركة في هذا العمل لأنه يقدم قصة شخصية عميقة ولكنها ذات صدى عالمي، خاصة وأنها تسلط الضوء على عدم المساواة التي تواجهها المرأة في ظل العديد من الأنظمة القانونية وهو متواجد في كل أنحاء العالم، وهذا هو دور السينما أن تقدم تلك النقاشات بلغتها لتصل لكل العالم، وهو ما جعل الفيلم يحقق العديد من النجاحات في المهرجانات التي شارك فيها".

فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار، يكشف العلاقة بين شقيقتين يترك لهما والدهما مبلغًا ضخمًا من المال، ويحاولان معًا الوصول لخطة متقنة للهروب بالمال قبل أن يكتشف شقيقهما الأمر إذ يحق له قانونًا الحصول على نصف الميراث.