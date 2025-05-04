عمرو يوسف محتال يخدع ضحاياه بابتسامته في إعلان "درويش"

كتبت- منى الموجي:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "درويش" الإعلان التشويقي الأول للعمل، والذي يكشف ملامح شخصية البطل ويلعب دوره النجم عمرو يوسف.

يجسد عمرو دور "درويش"، ويظهر كمحتال يتمتع بجاذبية خاصة وسحر لا يُقاوم، ويخدع بابتسامته ضحاياه، التي تخفي وراءها عالماً مليئاً بالتناقضات، والأسرار الخفية.

ويحمل الإعلان التشويقي طابع الفيلم الذي يجمع بين الإثارة والكوميديا، في رحلة تأخذنا إلى أعماق شخصية "درويش" الغامضة والفريدة.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال وأحمد عبدالوهاب.

تدور أحداث "درويش" حول محتال ذكي يجد نفسه في عالم مليء بالخطر، ويواجه الجريمة، الخداع، وحتى الرومانسية في أوقات غير متوقعة، مع لمسة من الكوميديا، ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، حيث يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.

الفيلم من إنتاج مشترك بين وان2وان، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوز وفيلم سكوير، ومن المقرر عرض "درويش" قريبا في صالات السينما ابتداءً من يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.