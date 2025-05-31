في يومين.. إيرادات "ريستارت" تقترب من 7 ملايين جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الخميس 29 مايو، فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني، وبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم في يومه الثاني الجمعة 30 مايو إيرادا بلغ 3 ملايين و600 ألف و914 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 6 ملايين و753 ألف جنيها و660 جنيها.

فيلم ريستارت تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، إنتاج حسام حسني وأحمد بدوي، بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ميمي جمال، كما يشارك في العمل عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم: إلهام شاهين، شيماء سيف.

جدير بالذكر أن تامر حسني احتفل بالفيلم في عرض خاص أقيم في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور صنّاع "ريستارت" وعدد كبير من النجوم الذين حرصوا على تهنئته.

ويتنافس في دور العرض السينمائي 3 أفلام، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو.