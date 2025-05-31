إيرادات الجمعة.. "المشروع X" الأول و"سيكو سيكو" في المركز الأخير

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 3 أفلام، هي: المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، وحققت أمس الخميس 29 مايو 2025، إيرادات بلغت 7 ملايين و991 ألفا و579 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X المركز الأول، متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 3 ملايين و909 آلاف و692 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء في المركز الثاني فيلم "ريستارت" محققا 3 ملايين و600 ألف و914 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثالث لفيلم "سيكو سيكو"، بعد تحقيقه 480 ألفا و973 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.