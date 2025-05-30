إيرادات الخميس.. "المشروع X" الأول و"ريستارت" في المركز الثاني

إيرادات الخميس.. _المشروع X_ الأول و_ريستارت_ في ا

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، هي: المشروع X، ريستارت سيكو سيكو، الصفا ثانوية بنات، نجوم الساحل، وحققت أمس الخميس 29 مايو 2025، إيرادات بلغت 7 ملايين و63 ألفا و475 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X المركز الأول، متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 3 ملايين و500 ألف و908 جنيهات.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء في المركز الثاني فيلم "ريستارت" محققا 3 ملايين و152 ألفا و746 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثالث لفيلم "سيكو سيكو"، بعد تحقيقه 407 آلاف و508 جنيهات.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

نجوم الساحل

وفاز بالمركز الرابع فيلم "نجوم الساحل"، وحقق 1885 جنيها.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

الصفا ثانوية بنات

وكان المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم "الصفا ثانوية بنات" محققا 428 جنيها.

"الصفا ثانوية بنات" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، لينا صوفيا، سارة الشامي، ويظهر خلال أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقا عصام الحضري.