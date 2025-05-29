في 8 أيام.. إيرادات "المشروع X" تتجاوز 32 مليون جنيه

كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم المشروع X المنافسة على إيرادات شباك التذاكر يوم الأربعاء الموافق 21 مايو، إذ تم طرحه قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم في يومه الثامن أمس الأربعاء 28 مايو بـ"السينمات" إيرادا بلغ 3 ملايين و23 ألفا و916 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثمانية أيام 32 مليونا و835 ألفا و616 جنيها.

"المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، وعدد كبير من النجوم بينهم: إياد نصار، أحمد غزي، ياسمين صبري، عصام السقا، ويشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبدالعزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟