تعويذة فرعونية تقضي على الرجال.. تعرف على قصة "آخر راجل في العالم"

كتبت- منى الموجي:

بدأ فريق فيلم "آخر راجل في العالم" تصوير مشاهدهم، في العمل الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

وأعلن القائمون على الفيلم أن البطل سيكون مفاجأة للجمهور، وأن العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولا يتبقى سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر راجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري، قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي وإنتاج content bridge، محمد علي أحمد، AM media.