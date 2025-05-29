يسرا تنتهى من بروفات "الست لما" وتستعد لتصوير مشاهدها الثلاثاء

كتبت- منى الموجي:

انتهت النجمة يسرا من إجراء البروفات على دورها في فيلم الست لما، الذي تعاقدت على بطولته مؤخراً، وانطلق تصويره بدونها الأسبوع قبل الماضي، وتم تأجيل تصوير مشاهدها الأولى لتواجدها في فرنسا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي.

يسرا أجرت بروفات "الست لما" في شركة محمد السبكي في حضور المنتجة ندى السبكي والمنتجة رنا السبكي إضافة إلى باقي فريق الفيلم، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لتصوير أولى مشاهدها في الفيلم بمنطقة الزمالك، قبل التوقف والحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

يذكر أن يسرا انشغلت الأيام الماضية بتصوير فيلم "بنات فاتن" الذي بدأته قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولة الفيلم هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.





