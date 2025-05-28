كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان على ربيع، عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلم "الصفا الثانوية بنات" عقب عرضه في سينمات مصر والوطن العربي.

ونشر علي، بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحمد لله سعيد جدا بالنجاح الكبير لفيلم الصفا الثانوية بنات في السينما في كل البلاد وأنه يكون أعلى فيلم في أفلامي في شباك التذاكر".

وأضاف: "شكرًا جدا لكل الناس في كل مكان، بحبكم جدا ودايما مبسوطين انتظروني دايما وإن شاء الله اللي جاي يكون أحلي وأحلي".

فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة؛ علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، لينا صوفيا، سارة الشامي، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، إسراء رخا، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف منهم عصام الحضري.



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