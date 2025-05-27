كتب - معتز عباس:

وجهت النجمة إلهام شاهين التهنئة لـ للفنان تامر حسني وصناع ونجوم فيلم "ريستارت" بعد إطلاق العرض الخاص للفيلم، تمهيدًا لعرضه في السينمات يوم الخميس 29 مايو الجاري.

ونشرت إلهام صورًا لها مع تامر حسني وأحمد سعد وباسم سمرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "العرض الخاص لفيلم ريستارت .. ألف مبروك لكل فريق العمل أمام ووراء الكاميرا، برافو النجم تامر حسني، و الفنان باسم سمره، والجميلة هنا الزاهد، ومحمد ثروت وعصام السقا وميمي جمال".

وتابع: "مبروك للجميع والمخرجه سارة وفيق والكاتب الرائع أيمن بهجت قمر الذي طرح موضوع هام جدا، هو موضوع الساعة عن مساوئ السوشيال ميديا على المجتمع لاستخدامها الخاطئ من أجل الترند، وأعطت شهرة للتفاهة والتافهين، بينما يؤكد الفيلم إستحالة الحياة بدون إنترنت بعد أن أصبح هام جدا فى كل تفاصيل حياتنا، برافو تم طرح الموضوع بشكل كوميدي إنساني وإن شاءالله نجاح كبير، تمنياتى بالتوفيق للجميع".

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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