في 5 أيام.. إيرادات "المشروع X" تتجاوز 22 مليون جنيه

كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم المشروع X، المنافسة على إيرادات شباك التذاكر يوم الأربعاء الموافق 21 مايو، إذ تم طرحه قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم في يومه الخامس الأحد 25 مايو بـ"السينمات" إيرادا بلغ 3 ملايين و215 ألفا و517 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام 22 مليونا و337 ألفا و223 جنيها.

"المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، وعدد كبير من النجوم بينهم: إياد نصار، أحمد غزي، ياسمين صبري، عصام السقا، ويشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبدالعزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟