العرض العالمي الأول لفيلم "قهر" بمهرجان كراكاو السينمائي

كتبت- منال الجيوشي:

ينافس الفيلم القصير قهر للمخرجة ندى خليفة في المسابقة الوطنية بالدورة الـ 65 من مهرجان كراكاو السينمائي (25 مايو - 1 يونيو) وذلك في عرضه العالمي الأول، ويُعد كراكاو أحد أقدم المهرجانات السينمائية في أوروبا، والمُخصص لعرض الأفلام بجميع أشكالها

الفيلم تم تصويره في اليوم الأول من الإبادة الجماعية في فلسطين، ويتتبع جيسون وهو فلسطيني كندي، يعود إلى فلسطين بعد سنوات ليفاجئ أخته بهدية غير تقليدية على شكل عنزة، لتكون عقيقة ابن أخته المولود حديثًا. عند عودة جيسون إلى وطنه، يكتشف من جديد المعنى الحقيقي لوطنه وهويته

قهر من تأليف وإخراج ندى خليفة وإنتاج ماتشي شليشيتسكي لجامعة وارسو للسينما، والفيلم من بطولة نبيل الراعي، فادي الغول، عدي السعيدي، وعادل الغول، وتصوير أوسكار لوي، ومونتاج حسام حلمي، وهندسة الصوت لدينيس ريفا ورامي تلجي.