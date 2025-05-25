بحضور تامر حسني وكزبرة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، أبرزهم النجم تامر حسني، الفنان باسم سمرة، الراقصة جوهرة، الفنانة رانيا منصور، المؤلف أيمن بهجت قمر، وغيرهم.

وفاجئ تامر حسني الجمهور، واقتحم العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بسيارة ميكروباص، بصحبة الفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت والفنان عصام السقا، والفنان الشاب ميكا.

حرص مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" على التقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء" رفقة بطل الفيلم النجم تامر حسني.

وشهدت السجادة الحمراء، تواجد المطرب أحمد سعد، والمطرب مصطفى حجاج، والنجمة إلهام شاهين.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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