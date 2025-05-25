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بحضور تامر حسني وكزبرة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"

11:43 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أبطال ونجوم فيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    أيمن بهجت قمر في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني وباسم سمرة وعصام السقا في ميكروباص من العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني وباسم سمرة وعصام السقا في ميكروباص من العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني وباسم سمرة وعصام السقا في ميكروباص من العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني وكزبرة في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني ومحمد ثروت والهام شاهين وأحمد سعد في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني ومحمد ثروت والهام شاهين وأحمد سعد وعصام السقا في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني وباسم سمرة وعصام السقا في ميكروباص من العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    باسم سمرة في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني
  • عرض 21 صورة
    رانيا منصور في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    كزبرة يصل العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    محمد ثروت في العرض الخاص من فيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    مصطفى حجاج في العرض الخاص من فيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلم ريستارت بسيارة ميكروباص
  • عرض 21 صورة
    نورهان منصور في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    تامر حسني ومحمد ثروت والهام شاهين وأحمد سعد وعصام السقا في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 21 صورة
    نورهان منصور في العرض الخاص لفيلم ريستارت
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كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:

أقيم اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، أبرزهم النجم تامر حسني، الفنان باسم سمرة، الراقصة جوهرة، الفنانة رانيا منصور، المؤلف أيمن بهجت قمر، وغيرهم.
وفاجئ تامر حسني الجمهور، واقتحم العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بسيارة ميكروباص، بصحبة الفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت والفنان عصام السقا، والفنان الشاب ميكا.
حرص مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" على التقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء" رفقة بطل الفيلم النجم تامر حسني.
وشهدت السجادة الحمراء، تواجد المطرب أحمد سعد، والمطرب مصطفى حجاج، والنجمة إلهام شاهين.
"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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فيلم ريستارت تامر حسني كزبرة باسم سمرة محمد ثروت رانيا منصور جوهرة عصام السقا
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