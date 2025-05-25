صور | تامر حسني وكزبرة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

وصل مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" العرض الخاص لفيلم ريستارت.

وحرص كزبرة على التقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء" رفقة بطل الفيلم النجم تامر حسني.

وانطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، أبرزهم الفنان باسم سمرة، الراقصة جوهرة، المؤلف أيمن بهجت قمر، الفنانة رانيا منصور، وغيرهم.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.