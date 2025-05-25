إعلان

رانيا منصور تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم "ريستارت".. (صور)

10:18 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رانيا منصور في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 5 صورة
    أبطال ونجوم فيلم ريستارت (2)
  • عرض 5 صورة
    أبطال ونجوم فيلم ريستارت (3)
  • عرض 5 صورة
    رانيا منصور في العرض الخاص لفيلم ريستارت (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير - أحمد مسعد:

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، والمقام في أحد أدوار العرض بمدينة 6 أكتوبر.

حرص أبطال فيلم ريستارت على الظهور على "السجادة الحمراء" والتقاط الصور، أبرزهم الفنان تامر حسني، الفنان باسم سمرة، الراقصة جوهرة، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، وغيرهم.

وخطفت الفنانة رانيا منصور أنظار وعدسات التصوير من على "الريد كاربت" للعرض الخاص.

يذكر أن تامر حسني طرح عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية "المقص"، بمشاركة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وهي ضمن أغاني فيلم "ريستارت".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فيلم ريستارت العرض الخاص لفيلم ريستارت تامر حسني رانيا منصور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رصاصة اخترقت رأسه.. ماذا حدث لحفيد نوال الدجوي داخل الفيلا 271 بالشيخ زايد؟
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية