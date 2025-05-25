الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

حرص أبطال فيلم ريستارت على الظهور على "السجادة الحمراء" والتقاط الصور، أبرزهم الفنان تامر حسني، الفنان باسم سمرة، الراقصة جوهرة، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، وغيرهم.

يذكر أن تامر حسني طرح عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية "المقص"، بمشاركة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وهي ضمن أغاني فيلم "ريستارت".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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