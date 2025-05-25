صلاح الجهيني يعلن موعد طرح "فرقة الموت" بطولة أحمد عز

كتبت- نوران أسامة:

أعلن السيناريست صلاح الجهيني عن موعد طرح فيلمه "فرقة الموت" بطولة النجم أحمد عز، مشيرا إلى أن دور العرض السينمائي سوف تستقبله في موسم أفلام عيد الفطر 2026.

وأثار الجهيني تفاعل المتابعين عبر حسابه على "فيسبوك"، بعدما أعاد نشر منشور للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي شارك لقطة لـ جهيني وعلق مازحًا: "لسه طالع من السينما أنا والحاج صلاح بعد ما شفنا فيلم توم كروز الجديد... عرفت قيمتك يا أبو يحيى، ملك التويست جوا التويست".

ورد "الجهيني" على تساؤلات الجمهور حول الفيلم، مؤكّدًا في تعليق: "إن شاء الله في العيد الصغير"، في إشارة إلى عيد الفطر المقبل.

ويشهد فيلم "فرقة الموت"، دعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول الضابط "عمر" الذي يكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها وتتوالى الأحداث، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

جدير بالذكر أن أحمد عز ينتظر أيضا طرح فيلمه The Seven Dogs في موسم الصيف 2025، والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، يحمل مفاجآت عديدة، والعمل من قصة تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدباح، ويعد أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم، إذ تصل ميزانيته إلى أكثر من 40 مليون دولار، وهو أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time.

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