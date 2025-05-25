كتب - معتز عباس:



حصد المخرج الإيراني جعفر بناهي جائزة السعفة الذهبية عن فيلمه "حادث بسيط"، في ختام فعاليات مهرجان السينمائي في دورته الـ78.

كما نجح المخرج العراقي حسن هادي، في الفوز بجائزة الكاميرا الذهبية عن فيلمه "كعكة الرئيس"، وهي الجائزة التي تسلمها من النجمة كيت بلانشيت وجوليت بينوش.

وإليكم القائمة الكاملة لـ جوائز مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78:

- المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد جائزة السعفة الذهبية

- جائزة العين الذهبية للأفلام الوثائقية، لديني عمر بيتساييف "إيماجو".

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لجائزة العين الذهبية: يوجين جاريكي عن فيلم"رجل الستة مليارات دولار".

- جائزة كوير بالم، لحفيصة هيرزي عن فيلم"الأخت الصغيرة".

- جائزة بالم دوج لـ فيلمي "الباندا"، "الحب الباقي".

- جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (المسابقة) لكليبر ميندونسا فيلهو عن فيلم "العميل السري".

- جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما، لهاريس ديكنسون. عن فيلم (في قسم نظرة ما): "قنفذ".

- جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (المسابقة)، لموموكو سيتو عن فيلم "أوديسة الهندباء".

اقرأ أيضا..

لأول مرة في السعودية.. تركي آل الشيخ يروج لـ عرض مصارعة أسطوري في الرياض





"إبن النادي".. مسلسل جديد لـ أحمد فهمي على منصة "شاهد" (صورة)



