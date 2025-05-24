محمد رمضان يروج لـ فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس

كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد رمضان صورة من كواليس فيلمه الجديد "أسد" والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر رمضان الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من أراد إستطاع .. فيلم ( أسد ) قريباً بإذن الله".

ويشارك في بطولة فيلم "أسد" محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.







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