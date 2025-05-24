كتبت- منى الموجي:

انتهى فريق فيلم روكي الغلابة بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والنجم محمد ممدوح، من تصوير مشاهدهم الأخيرة، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي في صيف 2025.

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، إذ تجسد من خلاله دنيا شخصية فتاة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد- الحارس الخاص بالشخصية التي يجسدها ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل عايشة الدور، إخراج أحمد الجندي، بطولة أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود.