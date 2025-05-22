إيرادات الأربعاء.. "المشروع X" الأول و"سيكو سيكو" في المركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 4 أفلام، هي: المشروع X، سيكو سيكو، الصفا ثانوية بنات، نجوم الساحل، وحققت أمس الأربعاء 21 مايو 2025، إيرادات بلغت 3 ملايين و618 ألفا و74 جنيها، موزعة على النحو التالي..

المشروع X

احتل فيلم المشروع X المركز الأول، متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 3 ملايين وو325 ألفا و657 جنيها.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

سيكو سيكو

وذهب المركز الثاني لفيلم "سيكو سيكو"، بعد تحقيقه 271 ألفا و516 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الصفا ثانوية بنات

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "الصفا ثانوية بنات" محققا 11 ألفا و540 جنيها.

"الصفا ثانوية بنات" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، لينا صوفيا، سارة الشامي، ويظهر خلال أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقا عصام الحضري.

نجوم الساحل

وجاء فيلم "نجوم الساحل" في المركز الرابع، وحقق 9 آلاف و361 جنيها.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.