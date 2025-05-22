إيراد "المشروع X" يتجاوز 3 ملايين جنيه في أول أيام عرضه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 21 مايو، فيلم المشروع X، ليبدأ في المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم في يومه الأول بـ"السينمات" إيرادا بلغ 3 ملايين و325 ألفا و657 جنيها.

"المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، وعدد كبير من النجوم بينهم: إياد نصار، أحمد غزي، ياسمين صبري، عصام السقا، ويشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبدالعزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟