تعرف على القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لعام 2025

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي للفيلم القصير عن قائمة جوائز الدورة الحادية عشرة، التي أقيمت في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو.

وجاءت قائمة جوائز الفيلم الروائي الدولي كالتالي:

- منح جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "القطة السامة" من الصين للمخرج Tian Guan (وهو المرشح لتصفيات الأوسكار).

- منح جائزة هيباتيا الفضية لفيلم "ميرا ميرا ميرا" من السعودية للمخرج خالد زيدان.

- تنويه خاص لفيلم "الغسيل" من ماليزيا للمخرج Mickey Lai.

وفيما يلي جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي الدولي:

- منح جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "هجرة شادوز" من فرنسا - الأردن إخراج راند بيروتي.

- ذهبت هيباتيا الفضية إلى فيلم "في الحقل الفارغ" من بولندا إخراج انجيلكا سيجال.

جوائز مسابقة التحريك:

- جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "ريكورداري" من ألمانيا و تشيلي إخراج كارولينا كروز.

- جائزة هيباتيا الفضية تذهب لفيلم "الوحوش" من أمريكا إخراج مايكل جرانبري.

- منح تنويه خاص لفيلم "أطفال البرزخ" من الإمارات إخراج أحمد خطاب.

جائزة جمعية نقاد السينما المصرية تذهب إلى فيلم "الغسيل" إخراج ميكي لاي من ماليزيا.

- جائزة هيباتيا للإبداع تذهب إلى "يوم الاستقلال" السعيد من أفلام خارج المسابقة إخراج كاميلا ساجنتكان من كازاخستان.

جوائز مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي:

- منح جائزة هيباتيا الذهبية إلى فيلم " ext.delirium" من إسبانيا إخراج يزا فوكو.

- جائزة هيباتيا الفضية تذهب إلى tragedy of leo من مصر إخراج مارك حنين.

- تنويه خاص لفيلم the living room من فرنسا - المغرب إخراج مريم موزول.

جوائز مسابقة أفلام الطلبة المصريين:

- جائزة هيباتيا الذهبية تذهب إلى "قفص تفيدة" إخراج أندرو عفت.

- جائزة هيباتيا الفضية تذهب إلى "نسمة" إخراج رهف أحمد عادل.

جوائز مسابقة الفيلم العربي:

- جائزة هيباتيا الذهبية تذهب إلى فيلم "أخوة الرضاعة" من المغرب - فرنسا إخراج كنزا تازي.

- جائزة هيباتيا الفضية تذهب إلى "آخر واحد" من لبنان إخراج كريم رحباني.

- منح تنويه خاص لفيلم "من إلى" من لبنان - البحرين إخراج يارا شريا.

وأقيم حفل الختام على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية، بحضور المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة أميرة فتحي، الفنان خالد كمال، المنتج محمد العدل، المنتجة شاهيناز العقاد، مهندس الديكور أنسي أبو سيف، المنتج صفي الدين محمود، الفنانة ناهد السباعي.