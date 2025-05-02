يُعرض 21 مايو.. طرح الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "المشروع X" بطولة كريم عبدالعزيز

كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة "سينرچي بلس" عن الملصق الدعائي الرسمي لأحدث أعمالها السينمائية "المشروع X"، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والذي من المقرر عرضه يوم 21 مايو 2025، قبيل موسم عيد الأضحى السينمائي.

"المشروع X" ينتمي لفئة أفلام التشويق والمغامرة، إذ يجسد النجم كريم عبدالعزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات، تبدأ من مصر مرورًا بـالفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل بُني الهرم الأكبر ليكون مقبرة فعلًا؟

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن بطولة كريم عبدالعزيز و ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى النجوم ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبدالعزيز وهنا الزاهد.

تم تصوير الفيلم في عدد من المواقع العالمية من بينها مصر، تركيا، إيطاليا ، والسلفادور ويعد من أضخم الإنتاجات السينمائية للعام الجاري، من إنتاج شركة "سينرچي بلس" للمنتج تامر مرسي.