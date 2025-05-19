ياسمين صبري: فيلم "المشروع X" أضخم إنتاج في تاريخ السينما المصرية

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "المشروع X" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، تمهيدًا لعرضه في السينمات يوم 21 مايو الجاري.

وقال "ياسمين"، في لقائه بفضائية الحياة، خلال العرض الخاص للفيلم في دار الأوبرا المصرية، إن فيلم "المشروع X" نقلة حقيقة في السينما المصرية، لكون من أضخم الأعمال السينمائية انتاجيًا في تاريخ السينما المصرية.

وتابعت: "فيلم المشروع إكس يضم عناصر إبهار كتيرة، وقصته ليها علاقة بأصولنا المصرية".



فيلم "المشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

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