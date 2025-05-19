كريم عبدالعزيز عن "المشروع X": سعيد أني جزء من فيلم ضخم وكبير

كتب - معتز عباس:

وقال "عبد العزيز"، في لقائه بفضائية الحياة، خلال العرض الخاص للفيلم في دار الأوبرا المصرية، إنه سعيد للغاية بالعمل في فيلم ضخم وكبير جدًا مثل "المشروع X"، مؤكدًا أن الفيلم يعتبر شكل جديد على صناعة السينما.

ووجه كريم عبدالعزيز الشكل لـ المنتج تامر مرسي، والمخرج بيتر ميمي، مضيفًا: "فيلم المشروع X، هو عمل سينمائي كبير وضخم ومصروف عليه كتير وفيه تقنيات جديدة كل ده للصناعة".

وتحدث كريم عبدالعزيز، عن فيلم "المشروع x"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "معملتش الشخصية دي قبل كده، الفيلم ضخم جدًا والشخصية جديدة عليا، الفيلم اتصور في كذا بلد، وتعبنا ويارب يعجب الناس في الأخر".

فيلم "المشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

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