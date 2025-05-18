بحضور نجوم الفن والإعلام.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "المشروع X"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم "المشروع X " في دار الأوبرا المصرية، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج بيتر ميمي.

وحرص نجوم الفن وأبطال وصناع فيلم "المشروع x"، على حضور العرض الخاص للعمل السينمائي، قبل عرضه في السينمات يوم 21 مايو الجاري.

وشهدت السجادة الحمراء، توافد مميز لنجوم الفن والعمل السينمائي، وهم: الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة ياسمين صبري، الفنان إياد نصار، الفنان أمير كرارة، الفنان عمرو سعد، المؤلفة إنجي علاء، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة درة، الفنانة ياسمين صبري.

كما حضر العرض الخاص، الفنان أكرم حسني، الفنان حسن الرداد، المطرب محمد حماقي وزوجته، المطرب محمود العسيلي، الفنان ماجد المصري وزوجته، الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف، الفنانة نورهان منصور، الفنانة رانيا منصور، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة آية سماحة، الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، وغيرهم.

وشهد عرض فيلم المشروع x حضور بارز للإعلاميين، أبرزهم الإعلامي طارق علام وزوجته دينا رامز، الإعلامي خالد صلاح وزوجته، الإعلامية منى الشاذلي.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب، من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

"المشروع x"، قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.

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